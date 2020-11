"Es wird nicht klappen", sagte Trainer Lucien Favre, der aber auf einen Einsatz von Hummels im Ligagipfel gegen Bayern München am Samstag () hofft. Hummels selbst meldete sich via Twitter zu Wort und nahm seine Verletzung mit Humor: "Schlechte Nachricht: für das Spiel morgen gegen Brügge reicht es leider nicht. Gute Nachricht: für nen Muskelfaserriss bin ich zu langsam, am Samstag will ich wieder dabei sein."