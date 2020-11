Den bisherigen Start-Rekord in der Champions League teilten sich Roberto Firmino, Sadio Mané (beide FC Liverpool) und Ex-Profi Adriano (Inter Mailand) mit jeweils zehn Treffern in ihren ersten elf Einsätzen.

Nach zuletzt vier Auswärtsniederlagen in der Königsklasse in Folge fuhr der BVB beim belgischen Meister FC Brügge (3:0) wieder einen Dreier in der Fremde ein und stellte damit die Weichen für die K.o.-Runde: In allen acht Spielzeiten, in denen die Dortmunder zur Halbzeit der Gruppenphase sechs oder mehr Zähler gesammelt hatten, zogen die Schwarz-Gelben auch in das Achtelfinale ein.