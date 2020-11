"Vorne haben wir die Qualität, um Tore zu schießen. Das haben wir sehr früh gemacht, dadurch war das Spiel entschieden. Die zweite Halbzeit war nicht mehr so spektakulär", sagte Innenverteidiger Manuel Akanji bei "Sky".

In Abwesenheit des verletzten Abwehrchefs Mats Hummels zeigte sich der BVB beim 3:0 (3:0)-Sieg in Brügge besonders in der Defensive einmal mehr äußerst gefestigt.