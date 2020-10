Immobile war in der Spielzeit 2014/2015 in Dortmund als Transferflop krachend gescheitert. Nach seiner Rückkehr nach Italien aber blühte er wieder auf und wurde dreimal Torschützenkönig der Serie A. In der vergangenen Saison holte er sich mit 36 Saisontreffern sogar den Goldenen Schuh für den erfolgreichsten Schützen des Kontinents.