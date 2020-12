Hummels konnte mit seinem linken Fuß kaum auftreten und somit in der Schlussphase nicht mehr mithelfen, das Unentschieden gegen Lazio Rom (1:1) über die Zeit zu bringen. Stattdessen musste er von zwei Betreuern gestützt zur Bank der Schwarz-Gelben geführt werden. Eine genaue Diagnose stand zunächst aus.

"Er hat große Schmerzen gehabt, aber er ist ein harter Junge. Ich hoffe, dass er nicht so doll umgeknickt ist und am Samstag wieder spielen kann", sagte Kapitän Marco Reus bei "Sky".

Auch Sportdirektor Michael Zorc verbreitete einen Hauch von Optimismus im Anschluss an das Erreichen des Champions-League-Achtelfinals.

"Ich habe gerade mit ihm gesprochen und wir hoffen, dass es nur ein heftiger Schlag auf den Fuß gewesen ist, keine Bänder in Mitleidenschaft gezogen wurden und er am Wochenende vielleicht wieder spielen kann", so der 58-Jährige.