Hummels fügte hinzu: "Wir werden am Donnerstag noch einmal darauf schauen." Der 31-Jährige hatte sich in der Schlussphase der Partie (1:1) am Mittwochabend anscheinend am linken Sprunggelenk verletzt. Eine genaue Diagnose stand zunächst aus, BVB-Sportdirektor Michael Zorc war unmittelbar nach der Partie aber vorsichtig optimistisch.