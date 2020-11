Salah ist mit 21 Toren nun gleichauf mit Steven Gerrard erfolgreichster Schütze der Liverpooler Champions-League-Geschichte.

Liverpool thront mit neun Punkten aus drei Spielen an der Spitze der Gruppe D.

Bergamo muss sich als Dritter, punktgleich mit Ajax Amsterdam (beide 4) in der Rückrunde strecken, um in die K.o.-Runde einzuziehen.

Die Niederländer gewann im Parallelspiel mit 2:1 beim dänischen Vertretter FC Midtjylland.

So lief das Spiel:

In der Anfangsphase suchten beide Mannschaften den Weg in die Offensive. Bergamo lief Liverpool früh an, Liverpool versuchte ebenfalls, über Pressing zum Erfolg zu kommen. Bei der Mannschaft von Jürgen Klopp fehlten mit Thiago, Virgil van Dijk und Fabinho wichtige Spieler. Doch die Reds, bei denen die Teenager Curtis Jones und Rhys Williams in der Startaufstellung standen, hatten kaum wackelige Phasen im ersten Durchgang. Bis auf zwei lange Bälle auf Bergamos Luis Muriel mit zwei einigermaßen gefährlichen Abschlüssen (15. und 19.) musste Liverpools Keeper Alisson nicht groß eingreifen.

Deutlich gefährlicher war auf der anderen Seite Diogo Jota. Schon in der zweiten Minute hatte der Portugiese nach einem Dribbling im gegnerischen Strafraum eine gute Szene. In der 16. Minute verwertete er einen schönen Steilpass mit einem sehenswerten Lupfer, in der 33. Spielminute pflückte er einen langen Diagonalball im Strafraum so herunter, dass das Spielgerät perfekt auf dem rechten Fuß landete. Bergamos Torwart Marco Sportiello hatte keine Chance, den wuchtigen Schuss in die linke untere Ecke zu halten.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit ging es dann ganz schnell. Nach einem Eckball von Atalanta konterte Liverpool rasant – Mohamed Salah war schneller als Hans Hateboer und schoss den Ball ins linke Kreuzeck (47.). Kurz danach erzielte Sadio Mané das 4:0. Salah passte ihm den Ball in den Lauf, Mané vollendete mit einem schönen Lupfer (49.). In dieser Phase hatte Bergamo große Probleme, die Italiener standen defensiv viel zu offen und ließen sich nach Ballverlusten zu einfach auskontern. Mané steckte im Mittelfeld auf Jota durch, der den Ball am herauseilenden Atalanta-Torhüter Sportiello vorbeilegte und ins leere Tor einschob (54.).

In nicht einmal zehn Minuten war die Partie nicht nur entschieden, sondern sogar ein Kantersieg herausgeschossen. In der Folge ging Liverpool etwas vom Gas, Atalanta stabilisierte sich ein wenig. Duván Zapata hatte noch drei Chancen – in der 62. Minute ließ er Liverpools Joe Gomez aussteigen und setzte den Ball ans Kreuzeck, in der 68. und 83. Minute zielte er aus guter Position zu zentral. Am klaren Auswärtssieg der Reds änderte das aber nichts.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Jota ist der Mann der Stunde

Lange Zeit galt bei Liverpool das Sturm-Trio Roberto Firmino, Mohamed Salah und Sadio Mané gesetzt. Doch Neuzugang Diogo Jota wirbelt diese Phalanx mächtig auf. Für 45 Millionen Euro kam der Portugiese aus Wolverhampton – und schlug ordentlich ein. In der Premier League erzielte er in fünf Spielen bereits drei Tore, auch in der Champions League traf er zuletzt gegen den FC Midtjylland. Die drei Treffer gegen Atalanta Bergamo werden sein Standing bei Jürgen Klopp weiter steigern, genau wie seine dynamischen Dribblings und sein großer Einsatz. Was hinzukommt: Konkurrent Firmino schwächelt derzeit. Jota ist trotz zahlreicher Offensivstars aktuell die heißeste Aktie im Offensivspiel.

Die Statistik: 527:387

Der FC Liverpool spielte gegen Atalanta Bergamo starke 527 Pässe, wovon 84 Prozent ankamen. Die Überlegenheit zeigt sich, wenn man auf die Zahlen der Italiener blickt. Bergamo spielte nämlich nur 387 Pässe, wovon 81 Prozent an den Mann kamen. Auch bei den Schussversuchen (15:9) und den Schüssen, die aufs Tor gingen (12:6), waren die Reds deutlich stärker. All das verdeutlicht: Liverpool arbeitet sich aus seiner leichten Schwächephase in der Liga wieder heraus – auch ohne Leistungsträger wie Virgil van Dijk oder Fabinho bleibt die Defensive weitgehend stabil.

