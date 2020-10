Daran wird sich auch in der CL-Gruppenphase, die für die Dortmunder am 20. Oktober mit einem Heimspiel gegen Lazio Rom beginnt, nichts ändern. Der Deutsche Meister von 2011 und 2012, der aktuell nach einer Knie-OP aussetzen muss, fehlt im schwarz-gelben Aufgebot.

Ebenfalls nicht mit dabei ist der 15-jährige Youssufa Moukoko. Zwar wird der Stürmer am 20. November 16 Jahre alt, womit er ab dem 4. Spieltag theoretisch in der Königsklasse einsetzbar wäre, jedoch hätte eine Nominierung für die Champions League das bisherige Vorgehen der BVB-Verantwortlichen ad absurdum geführt. So hieß es bei der Borussia immer wieder, dass man das "Wunderkind" in Ruhe an den Profifußball heranführen wolle.