Ronaldo äußerte sich in den sozialen Medien und schrieb: "750 Tore, 750 glückliche Momente, 750 Lächeln in den Gesichtern unserer Unterstützer. Danke an alle Spieler und Trainer, die mir geholfen haben, diese erstaunliche Zahl zu erreichen. Danke an meine treuen Gegner, die mich jeden Tag härter und härter arbeiten ließen."