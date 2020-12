Versehen wurde der Post mit einem Wörterbuch-, einem Ziegen-Emoji und einem Feuer-Symbol, womit der Serie-A-Klub klarstellen will: CR7 ist offensichtlich der wahre "GOAT".

Klare Verhältnisse beim Kracher: Ronaldo stellt Messi in den Schatten

Mit diesem Tweet spielt der Klub auf die Partie gegen Barcelona im Oktober an. Damals hatte das Social-Media-Team der Spanier kurz nach dem 2:0-Endstand auf Twitter gestichelt: "Wir sind froh, dass ihr den 'G.O.A.T.' (Greatest of All Time; Anm.d.Red.) auf dem Platz gesehen habt".