Laut den Vorschriften der UEFA muss Ronaldo bis spätestens 24 Stunden vor dem Anpfiff ein negatives Testergebnis vorlegen, um seine Einsatzerlaubnis zu erhalten. Juventus Turin trifft am Mittwoch in der Champions League um 21:00 Uhr (hier bei Eurosport im Liveticker ) auf den FC Barcelona.

Bei einem erneuten positivem Befund müsste Ronaldo seine Isolation fortsetzen. Die Infektion des 35-Jährigen war am 13. Oktober bei einem Corona-Test während seines Aufenthalts bei der portugiesischen Nationalmannschaft entdeckt worden. Am 22. Oktober wurde er erneut positiv getestet .

Juventus Turin und der FC Barcelona sind jeweils mit Siegen in die Gruppenphase der Champions League gestartet, das Top-Duell am zweiten Spieltag wird nach durchwachsenen Leistungen beider Teams in der Liga aber mit besonderer Spannung erwartet.