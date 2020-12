Cristiano Ronaldo platzte fast vor Stolz.

"Es war fast eine aussichtslose Mission ins Camp Nou zu kommen und 3:0 zu gewinnen – aber wir haben es geschafft", sagte der Mittelstürmer von Juventus Turin am Dienstagabend, nachdem Juve den FC Barcelona in der Champions League gedemütigt und nach dem 0:2 im Hinspiel doch noch den Gruppensieg davongetragen hatte.

Champions League Juve stichelt gegen Barça in GOAT-Streit: "Haben Wort gehalten" VOR 4 STUNDEN

Seinem ewigen Antagonisten Lionel Messi schlug Ronaldo damit ein Schnippchen. Während der Argentinier, beim kriselnden Barça seit Wochen ein Schatten seiner selbst, abermals schwächelte, steuerte Ronaldo zwei Elfmetertore (13./52.) zum Juve-Erfolg bei und baute damit auch seine Führung in der ewigen Champions-League-Torschützenliste auf 16 Treffer (134:118) aus.

"Das haben wir gebraucht. Das wird uns enormes Selbstvertrauen geben", sagte Ronaldo zum Juve-Triumph – schließlich waren die Turiner nicht gerade glorreich in die erste Saison unter Trainer Andrea Pirlo gestartet.

Der meinte derweil zum Auftritt seines Superstars: "Ronaldo war sehr motiviert, eine gute Leistung gegen seinen ewigen Rivalen abzuliefern. Wenn man derart motiviert ist, wird es einfach."

Cristiano Ronaldo jubelt über ein Tor gegen den FC Barcelona Fotocredit: Getty Images

Cristiano Ronaldo: Was motiviert ihn noch?

Womit man bei der Frage wäre: Was motiviert diesen Typen eigentlich noch? Wie viel Cristiano steckt noch in Ronaldo? Da wäre zum einen, ganz klar, die Lust am Titelsammeln.

"Mit all meiner Kraft und mit der wertvollen Hilfe meiner Teamkollegen und aller Mitarbeiter arbeiten wir erneut daran, Italien, Europa und die Welt zu erobern", ließ er die Juventus-Fans vor der Saison via "Instagram" wissen. Seine Fokussierung und sein Ehrgeiz seien "größer als je zuvor".

Der Scudetto – Juventus gewann 2020 zum neunten Mal in Folge die Meisterschaft – interessiert ihn dabei aber nur noch marginal. Sein Transfer 2018 für 117 Millionen Euro von Real Madrid ins Piemont sollte die Turiner schließlich nach fünf Finalniederlagen in Folge (1997, 1998, 2003, 2015, 2017) endlich wieder dem Champions-League-Titel nahebringen.

Doch mit Ronaldo scheiterte Juve zweimal früh an Außenseitern – 2018 im Viertelfinale an Ajax Amsterdam (1:1, 1:2), 2019 im Achtelfinale an Olympique Lyon (0:1, 2:1).

Gerüchte um PSG halten sich

Im Sommertransferfenster stellten die Turiner zwar ein paar schlaue Dinge an, das Team zum Titelfavoriten geformt hat die Klubbesitzerfamilie Agnelli aber nicht. Dafür hat Ronaldo nun in Pirlo einen Novizen als Trainer – was gerade zu Saisonbeginn zu Anfängerfehlern führte. In der Liga ist der AC Milan so schon um sechs Punkte enteilt.

Was auch daran lag, dass Ronaldo im Oktober von einem positiven Coronatest ausgebremst wurde. Ohne ihn spielte Juventus gegen Crotone und Hellas Verona je nur 1:1 und verlor in der Champions League zuhause 0:2 gegen Barcelona.

Was Ronaldo das Feedback gegeben haben dürfte: Ohne mich läuft hier wenig. Sollte Juventus 2020 aber wieder nicht um den Champions-League-Titel mitspielen können, könnte sich der Portugiese 2021 vielleicht noch ein letztes Mal umorientieren.

So halten sich weiter hartnäckig Transfergerüchte um Paris Saint-Germain, das Ronaldo schon 2018 gerne verpflichtet hätte, wäre da nicht dieses lästige Financial Fairplay (das durch das CAS-Urteil pro Manchester City jedoch deutlich an Schrecken verloren hat).

Ronaldo will den Daei-Rekord

So bedient er sich auch noch eines anderen Treibstoffs: Torrekorde. Sie sind seine Hinterlassenschaft. Nimmt man alle Tore für Vereine und Nationalmannschaft inklusive Juniorennationalteams zusammen, steht Ronaldo bereits bei 770 (752 ohne U-Nationalmannschaftstreffer).

Nun gibt es verschiedene Zählweisen – nicht nur Pelé und Romario nehmen beispielsweise für sich in Anspruch, über 1000 Tore erzielt zu haben. In der gängigsten weltweiten ewigen Bestenliste, die auch auf Wikipedia geführt wird, liegt Ronaldo mit seinen 770 aber immerhin schon mal auf Platz drei.

Zu Romario (772) fehlen nur noch zwei lumpige Treffer, den Thron hält der bereits verstorbene Austro-Tscheche Josef Bican (805) – noch, denn auf diesen Rekord schielt Ronaldo.

Cristiano Ronaldo im Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft Fotocredit: Getty Images

In der Champions League muss er sich derweil Messi noch ein bisschen vom Leib halten. Auf Nationalmannschaftsebene peilt Ronaldo indes nicht nur kommendes Jahr den zweiten Europameistertitel nach 2016 an, sondern auch die Bestmarke der meisten Länderspieltore aller Zeiten, die noch ein gewisser Ali Daei, ehemals FC Bayern München, hält (109 für den Iran).

Lumpige acht Treffer fehlen dem bei 102 stehenden Ronaldo noch für Portugal, um auch diese Bestmarke an sich zu reißen. "Die 100-Tore-Marke habe ich geknackt, jetzt gehe ich auf den Rekord", sagte er im September.

Aufgrund seiner Tore genießt Ronaldo auch unter den Kollegen nach wie vor hohes Ansehen. "Ich werde es nicht waschen", ließ beispielsweise das 18 Jahre alte Juwel der französischen Nationalmannschaft Eduardo Camavinga nach dem Nations-League-Spiel gegen Portugal (0:0) wissen und meinte: das Trikot von CR7, welches er nach der Partie ergattern konnte.

Auch für Juve-Neuzugang Dejan Kulusevski ist Ronaldo nach wie vor ein enormes Vorbild. "Es gibt niemanden, der ihn stoppen kann", meinte der 20-Jährige gegenüber "Aftonbladet" über seinen Teamkollegen: "Wenn er einen guten Tag hat, kann er alles allein entscheiden."

Cristiano Ronaldo: Wie lange spielt er noch?

Womit Kulusevski zweifelsohne Recht hat. Wobei sich allerdings die Frage stellt, wie viele "gute Tage" Ronaldo, 35, noch vor sich hat.

Gedanken, die auch seinen Nationaltrainer Fernando Santos umtreiben. Ronaldo sei prinzipiell bereit zu spielen, "bis er 40 sei", sagte der Portugiese unlängst zu "TVI24". Sein Schützling sei jedoch "ein Spieler, der nicht bereit ist, auf einem niedrigeren Level zu spielen. Wenn er merkt, dass er nicht mehr Ronaldo sein kann, wird er aufhören", ist sich Santos beinahe sicher:

"Vielleicht gelangt er irgendwann an den Punkt, an dem er spürt, dass er nicht mehr dieselben Voraussetzungen wie zuvor hat."

So ähnlich hatte es Ronaldo auch schon im Februar im Interview mit der "Marca" formuliert. "Vieles wird davon abhängen, wie ich mich fühle", sagte er da, "auch von meiner Motivation. Das ist es, was den Unterschied machen wird. Körperlich wird es niemals ein Problem geben."

Ronaldo verdient 31 Millionen Euro bei Juventus Turin

Finanziell sind die Voraussetzungen bis auf weiteres allerdings noch ziemlich gut für den Superstar.

Eine von der "Gazzetta dello Sport" veröffentlichten Studie zufolge kassiert Ronaldo bei Juventus ein ganz okayes Jahresgehalt von 31 Millionen Euro, was so hoch wie alle Personalausgaben von Udinese Calcio zusammengenommen und dreimal höher als die Gage von Zlatan Ibrahimovic (39, AC Milan) sein soll. Damit machte Ronaldo allein 13 Prozent des gesamten Personaletats der Alten Dame aus. Bis 2022 läuft sein Vertrag noch.

31 Millionen Euro sind aber auch eine Summe, die, ganz unsentimental gesehen, zu Toren und Titeln verpflichtet.

Ronaldo lacht die "GOAT"-Debatte weg

Der Sieg gegen Barcelona war dafür schon mal ein guter Grundstein. Auch, weil er die "GOAT"-Debatte ("Greatest of all time") im Duell mit Messi zu seinen Gunsten beeinflusst.

Wenngleich Ronaldo nach dem Match im Camp Nou behauptete, das gar nicht mal so eng zu sehen. "Ich hatte immer ein sehr herzliches Verhältnis zu ihm", beschrieb er seine Beziehung zu Messi. Man kenne sich schließlich "schon seit 13, 14 Jahren von Preisverleihungen". Messi wurde sechsmal zum FIFA-Weltfußballer des Jahres gekürt, er fünfmal.

"Ich habe ihn nie als meinen Rivalen angesehen", erklärte Ronaldo: "Er versucht immer das Beste für sein Team zu geben und ich für meins. Ich bin immer sehr gut mit ihm ausgekommen. Und wenn Sie ihn fragen, wird er dasselbe antworten."

Die "GOAT"-Frage stelle sich für ihn nicht. "Dazu sage ich nichts. Wir haben gewonnen, ich bin happy. Wir sind Erster und so will ich weitermachen. Ich will für die großen Schlachten bereit sein."

Eine gute Antwort. Ronaldo hatte schließlich schon seine Tore sprechen lassen.

Das könnte Dich auch interessieren: Mega-Tausch mit Pogba zwischen Juve und ManUtd?

Demba Ba - unermüdlicher Kämpfer gegen Rassismus

Champions League Klare Verhältnisse beim Kracher: Ronaldo stellt Messi in den Schatten VOR 15 STUNDEN