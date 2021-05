Am 2. Juni trifft die DFB-Elf im ersten EM-Test in Innsbruck auf Turnierteilnehmer Dänemark. Fünf Tage später steht in Düsseldorf die EM-Generalprobe gegen Lettland an. Nach zwei freien Tagen bezieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am 10. Juni ihr EURO-Quartier bei Partner adidas in Herzogenaurach. Von dort reist sie zu den Gruppenspielen gegen Weltmeister Frankreich (15. Juni), Europameister Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni) jeweils nach München.

Das könnte Dich auch interessieren: Nach CL-Aus: Real-Flop Hazard lacht mit Chelsea-Spieler

(SID)

Bundesliga Nach Rassimus-Eklat: Heimatklub erteilt Lehmann Hausverbot VOR 2 STUNDEN

Elfmeter-Doublette bei SGE-Sieg: Freigang macht's besser als Feiersinger

Champions League Drei Dinge, die auffielen: Hut ab vor Tuchel - nur ein Kritikpunkt bleibt VOR 11 STUNDEN