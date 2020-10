Der deutsche Nationalspieler war am Dienstag, einen Tag vor dem Auftakt in der Königsklasse, positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich seit jeher in Quarantäne. Dem 25-Jährigen gehe es gut, sagte Trainer Hansi Flick, "er hat keine Symptome".

Trotzdem war der positive Test für Leon Goretzka, dem Torschützen des zwischenzeitlichen 2:0 gegen Atlético Madrid, ein "Schock", wie der Bayern-Star am "Sky"-Mikrofon gestand.

Aus sportlicher Sicht fegte der deutsche Rekordmeister am Mittwochabend beim 4:0-Kantersieg förmlich über die Rojiblancos hinweg, was sowohl Goretzka als auch Flick zu einer Lobeshymne veranlasste.

"Wir hatten eine schwere Aufgabe vor der Brust und haben diese souverän gemeistert. Die Effizienz war wieder enorm gut. Ich bin sehr zufrieden, auch mit dem Ergebnis", schwärmte Flick bei "Sky" vom Auftritt seiner Mannschaft.

In die gleiche Kerbe schlug auch Goretzka: "Wir haben uns Chancen herausgearbeitet und diese effizient genutzt. Deshalb haben wir das Spiel auch verdient gewonnen."

Die weiteren Stimmen bei "Sky":

Leon Goretzka (FC Bayern) über ...

... das Spiel: "Wir haben in den ersten zehn Minuten ein wenig gebraucht, um ins Spiel zu finden, denn da gab es Chancen für Atlético Madrid. In den Situationen haben wir das Glück gehabt, dass kein Gegentreffer gefallen ist. Anschließend sind wir immer besser ins Spiel gekommen, haben uns Chancen herausgearbeitet und diese effizient genutzt. Deshalb haben wir das Spiel auch verdient gewonnen. Es ist immer schön, Tore zu schießen, es gibt auch ein gutes Gefühl und man hilft damit der Mannschaft am meisten. Aber ich habe noch viele andere Aufgaben auf dem Feld und dementsprechend werde ich nicht nur an Toren und Vorlagen gemessen."

... die Corona-Infektion von Serge Gnabry: "Es war schon ein Schock, auch wenn schon fast klar war, dass es irgendwann passieren wird. Denn es war schon wie eine Lawine, die immer nähergekommen ist. Man hört auch im Umfeld immer öfter, dass es Leute betrifft, die man näher kennt. Man muss sich einfach weiter ganz strikt an diese Vorgabe halten und dann auf das Beste hoffen."

Kingsley Coman (FC Bayern) über ...

... das Spiel: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, ich habe zwei Treffer erzielt und bin sehr glücklich. Ich denke schon noch ein bisschen an meinen Treffer aus dem Champions League Finale, aber es ist eine neue Saison. Wir wollen gewinnen und die letzte Saison ist abgeschlossen, nun wollen wir neu angreifen. Es macht viel Spaß in dieser Mannschaft. Wir spielen sehr gut zusammen und ich hoffe, dass wir weiter erfolgreich bleiben."

Kingsley Coman (r.) jubelt über sein 1:0 (FC Bayern vs. Atlético) Fotocredit: Getty Images

Hansi Flick (Trainer FC Bayern) über ...

... das Spiel: "Wir hatten eine schwere Aufgabe vor der Brust und haben diese souverän gemeistert. Die Effizienz war wieder enorm gut. Ich bin sehr zufrieden, auch mit dem Ergebnis. Es waren vier wunderbare Tore, eines schöner als das Andere. Deswegen lassen wir es so stehen und genießen diesen Auftakt. Es ist sehr wichtig, dass man den ersten Spieltag mit einem Sieg beendet und das wollten wir mit allen Mitteln. Die körperliche Präsenz war da und das war zuvor nicht immer so der Fall."

... Thomas Müller: "Thomas Müller weiß, welche Räume er besetzen muss und wo er stehen muss. Er coacht auch die Mannschaft, was wir auch von zentralen Spielern verlangen. Er ist im Mittelpunkt unseres Spiels wichtig und macht es auch sehr gut. Thomas pusht die Mitspieler und ist immer anspielbar. Ich bin sehr zufrieden und wenn man es so sagen will, ist er der verlängerte Arm des Trainers auf dem Feld."

... die Corona-Infektion von Serge Gnarby: "Wir wussten bereits relativ früh, dass er ausfallen wird. Deshalb war es für uns klar, dass wir personell etwas abändern müssen. Wir haben alle damit gerechnet, dass es auch mal bei uns einschlagen würde und nun ist es so passiert. Nun müssen wir mit dieser Situation dementsprechend zurechtkommen und uns darauf einstellen. Wir müssen schauen, dass wir uns nun noch intensiver mit diesen Dingen befassen und uns an die Regeln halten. Es gibt leider nichts anderes, wie Maske tragen, Abstände halten und wenige soziale Kontakte haben. Gnabry geht es gut und er hat keine Symptome."

