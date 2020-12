"Alterspräsident" Thomas Müller nahm nach dem Ende des historischen Münchner Rekordlaufs in der Champions League noch im Kreise all der Bayern-Bubis den nächsten Höhenflug ins Visier. "Zeit für eine neue Siegesserie", schrieb der Torschütze aus der Kabine in Madrid und versah einen seiner Beiträge mit dem Motto: "Leipzig schon im Blick!"