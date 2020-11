Hans-Dieter Flick (Trainer FC Bayern) bei "Sky": "Unser ganz großes Ziel war es, den Gruppensieg klar zu machen. Wir haben uns den Weg etwas schwierig gemacht, weil wir viele leichte Ballverluste hatten. Im zweiten Abschnitt war es dann etwas besser. Auch nach dem Platzverweis hatten wir keine Probleme. Ich bin zufrieden, dass wir das vierte Spiel in Folge in dieser Gruppenphase gewonnen haben. Unsere Ballverluste sind Dinge, die so nicht passieren dürfen. Wir waren etwas zu nachlässig und wir werden es analysieren. Manuel Neuer spielt jetzt seit meiner Zeit als Trainer sensationelle Spiele. Er ist in der Form seines Lebens und was er für eine Ruhe ausstrahlt, da wird es immer schwierig für einen Stürmer, Tore zu erzielen. Ich bin froh, dass er aktuell in dieser Form ist."