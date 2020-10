Kimmichs Freundin Lina Meyer erwartet das zweite Kind des Paares. "Bis auf Leroy Sané und Tanguy Nianzou können alle dabei sein", sagte Flick weiter. Sané und Nianzou arbeiten nach Verletzungen aktuell an ihrem Comeback.

Erfolgscoach Flick rief am Dienstag erneut das höchste Ziel aus. "Wir wollen so erfolgreich wie möglich sein, da gehört die Champions League genauso dazu wie die Meisterschaft und der Pokal", sagte er: "Aber wir wissen, dass es schwierig wird und konzentrieren uns auf den Weg dorthin." Lucas Hernández ergänzte: "Wir wollen den Siegeszug fortsetzen - mit der gleichen Lust. Das ist die Mentalität dieses Klubs, immer weiter gewinnen zu wollen."

Für Flick wartet mit dem Kracher gegen Atlético (am Mittwoch um 21 Uhr im Liveticker) gleich zum Start "ein Highlight. Sie haben mit die beste Defensive in Europa und bringen das auf den Platz, was ihr Trainer Diego Simeone ausstrahlt: sehr viel Leidenschaft. Und sie haben auch nach vorne enorm viel Qualität."