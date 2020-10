Die Bilder der magischen Nacht von Lissabon sind noch frisch, und nicht nur Karl-Heinz Rummenigge träumt schon von einer Wiederholung am 29. Mai 2021 in Ankara. "Nachdem wir den Thron in Europa bestiegen haben", sagte der Vorstandschef von Bayern München, "möchten wir so lange wie möglich da oben in der Sonne bleiben." Am liebsten gleich mehrere Jahre, wie in den goldenen 70ern.