Dabei sah der Weltmeister von 2014 allerdings unglücklich aus. Der Ball trudelte durch die Hosenträger Neuers in die kurze Ecke. Flick machte aber die schwache Abwehrleistung in der Torentstehung für den Gegentreffer verantwortlich.

"Das ist aus kurzer Distanz, den hat er voll getroffen. Als Torwart sieht man schlecht aus, aber Manu hat schon so viele Bälle für uns gehalten, er ist ein Weltklassetorhüter, der Beste der Welt. Wir hätten es vorher verhindern können, vielleicht sogar müssen. Wir köpfen den Ball ins Zentrum rein", machte Flick deutlich.

In der Entstehung köpfte Lucas Hernández den Ball unkontrolliert in die Mitte, wo Joshua Kimmich den Zweikampf gegen Neymar verlor. Nach einem Doppelpass mit Ángel Di María konnten gleich fünf Münchner Neymar nicht stoppen. Der Brasilianer legte anschließend am Strafraum für Mbappé auf, der Neuer bezwang.

