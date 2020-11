So oder so: Im Estadio Wanda Metropolitano wird der FC Bayern nach zuletzt 15 Königsklassen-Siegen in Serie mit einer Rumpftruppe auflaufen. Zumal auch noch die verletzten Joshua Kimmich und Alphonso Davies sowie der gesperrte Marc Roca und der nicht gemeldete Tanguy Nianzou fehlen. Flick ist es egal. Er habe, betonte er, "Vertrauen in meinen Kader. Wir freuen uns alle auf das Spiel. Es wird eine wahnsinnige Herausforderung."