Der FC Bayern greift im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain (21:00 Uhr im Liveticker) nach dem sechsten Titel in der Königsklasse. Für die Mannschaft von Trainer Hansi Flick wäre es die Krönung einer Fabelsaison. Immerhin kann der deutsche Rekordmeister am Sonntagabend neben dem historischen zweiten Triple der Vereinsgeschichte gleich mehrere CL-Rekorde knacken.

Ein Champions-League-Rekord ist dem FC Bayern bereits vor dem großen Finale in Lissabon gegen Paris Saint-Germain (21:00 Uhr im Liveticker) nicht mehr zu nehmen. In der laufenden Spielzeit erzielten die Münchener 4,2 Tore pro Spiele und damit deutlich mehr als jeder andere Klub zuvor.

Selbst ohne eigenen Torerfolg am Sonntagabend käme der FCB noch immer auf 3,8 Tore pro Partie. Der bisherige Rekordhalter ist ausgerechnet Finalgegner PSG mit 3,4 Treffern pro Spiel aus der Saison 2017/18.

In Sachen geschossene Tore steht der deutsche Meister in der laufenden Spielzeit bei 42 Toren in zehn Spielen. Spitzenreiter ist seit der Saison 1999/2000 der FC Barcelona mit 45 Treffern. Die Katalanen hatten allerdings 16 Spiele, um jenen Torrekord aufzustellen.

FC Bayern: Lewandowski jagt Müller

Apropos Tore: Robert Lewandowski erzielte in der laufenden CL-Saison 15 Treffer - einzig der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo knipste in einer einzigen Spielzeit (2013/14) häufiger (17 Tore).

Bei einem weiteren Torerfolg wäre der Pole zudem der erste Spieler in der Vereinsgeschichte des FC Bayern, dem wettbewerbsübergreifend 56 Treffer in einer Saison gelingen würden. In jener Kategorie liegt Lewandowski bislang noch mit Klub-Legende Gerd Müller (aus der Saison 1972/73) gleichauf (55 Tore).

Bei einem Finalsieg gegen den französischen Meister würde das Team von Trainer Hansi Flick außerdem eine neue Bestmarke für die längste Siegesserie in der Königsklasse aufstellen. Der FC Bayern steht gegenwärtig bei zehn Erfolgen in Serie und teilt sich damit den Rekord mit Real Madrid (2013/14, 2014/15) und der Triple-Mannschaft des FCB aus der Spielzeit 2012/13.

CL-Siege: Klettert Bayern auf das Podest?

Mit dem Gewinn des sechsten Henkelpotts der Vereinsgeschichte könnten sich die Münchener zwar nicht auf den europäischen Thron für die meisten Siege hieven, für einen Platz auf dem Podium würde es aber dennoch reichen.

Hinter Rekordsieger Real Madrid (13) und dem AC Mailand (7) würden die Münchener mit dem FC Liverpool auf Rang drei gleichziehen.

Der deutsche Rekordmeister wäre darüber hinaus die erste Mannschaft in Europa, die das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte gewinnen würde.

