Der Bayern-Star spielte dabei auf einige Situationen an, in denen die Hausherren durch lautstarke Proteste (Leonardo Paredes sei an dieser Stelle hervorzuheben) versuchten, die Entscheidungen des Referees zu beeinflussen.

"Wir kamen nie so wirklich in eine richtige Druckphase, das Spiel wurde immer wieder unterbrochen", führte Müller seine Kritik aus.

Insgesamt entschied Schiedsrichter Orsato 31 Mal auf Foul- oder Handspiel (21 Pfiffe gegen Bayern, zehn gegen PSG), worunter der Spielfluss im Viertelfinal-Kracher zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern (1:0) phasenweise doch ordentlich litt.

Besonders die Tatsache, dass der italienische Unparteiische trotz der Verletzungspause von PSG-Keeper Keylor Navas unmittelbar vor dem Ende nicht länger nachspielen ließ, brachte Bayern-Trainer Hansi Flick auf die Palme.

"Der Torwart hat sich leider an der Schulter verletzt und musste lange behandelt werden und pausieren", sagte Flick bei "Sky" in sarkastischem Tonfall und ergänzte: "Das war eine Sache, die dem Spiel nicht gerecht wird."

Flick übt Kritk an Orsato: "Ein paar Dinge versteht man nicht"

Auch aufgrund dessen sah sich der 56-Jährige nach Abpfiff gezwungen, das Gespräch mit Orsato, der im Übrigen auch das Champions-Leauge-Endspiel der beiden Teams aus der Vorsaison leitete, zu suchen.

"Ich war natürlich auch emotional geladen nach dem Schlusspfiff in Richtung der Schiedsrichter. Das gehört so nicht dazu. Wir wollen ein fairer Verlierer sein, aber so ein paar Dinge versteht man dann am Ende doch nicht, was da auf dem Platz passiert", konstatierte Flick.

