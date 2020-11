Der FC Bayern München bekommt es in der Champions League mit FC Salzburg zu tun. Das Match beginnt am Mittwoch, 25. November, um 21:00 Uhr .

"Nehme ihn raus": So erklärt Flick den Verzicht auf Süle

Sky Sport 2 überträgt das Match zwischen dem FC Bayern und FC Salzburg am kommenden Mittwoch live im TV.

Das Match in der Gruppenphase der Champions League zwischen den Münchnern und Salzburg wird auch im Livestream bei SkyGo gezeigt.

Eurosport.de bietet einen Liveticker zur Partie in der Allianz Arena an. Hier gibt es alle Informationen zur aktuellen Saison in der Champions League.