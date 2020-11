Mit der Aussage sei eigentlich alles gesagt, fand der 55-Jährige, der sich bei der Pressekonferenz vor der Salzburg-Partie den Fragen zur Causa Süle gestellt hatte. Weil der Nationalspieler im Training einen Rückstand aufzuholen habe, sei er in der Champions League nicht dabei, so die Erklärung des Coaches.

Die "Bild"-Zeitung hatte jüngst ins Spiel gebracht, dass der 25-Jährige unter anderem mit Übergewicht nach Quarantäne und Länderspielreise zu kämpfen habe. Ein weiteres Thema, das für Spekulationen sorgte, war sein Nicht-Einsatz am vergangenen Samstag gegen Bremen, zumal er zuvor in zwei Länderspielen für die Nationalmannschaft spielte. Vor dem Länderspieltrip befand sich der Verteidiger aufgrund eines falsch-positiven Corona-Tests mehrere Tage in häuslicher Quarantäne.