Die deutsche Presse überschlägt sich nach dem Triple-Triumph und dem 1:0-Sieg im Champions-League-Finale des FC Bayern gegen PSG. Besonders "Architekt" Hansi Flick, der diese unglaubliche Saison des deutschen Rekordmeisters überhaupt erst möglich machte, und Torschütze Kingsley Coman werden abgefeiert. Die nationalen Pressestimmen zu Bayerns magischer Nacht in Lissabon.

Bild: "Die Bayern krönen sich zur besten Mannschaft Europas. Und genau das waren sie seit der Amtsübernahme von Flick als Trainer am 3. November 2019 auch. 33 Siege in 36 Spielen holte die Flick-Bayern-Maschine. Als erste Mannschaft überhaupt spielt der FCB die perfekte Saison in der Champions League: Alle elf Spiele gewonnen!"

kicker: "Im Finale von Lissabon setzte sich der deutsche Rekordmeister mit 1:0 gegen Paris St. Germain durch und feierte seinen dritten Erfolg in der Königsklasse. In einem intensiven und bis zum Ende offenen Finale erzielte ausgerechnet ein ehemaliger Pariser das Tor zur Trophäe."

Süddeutsche Zeitung: "Das 1:0 genügt ihnen zum Sieg, den ihnen kein Verlierer streitig machen wird. Paris musste sich am Ende geschlagen geben, weil die Bayern nicht immer, aber insgesamt besser waren."

Abendzeitung: "Insbesondere in der ersten Halbzeit suchten beide Teams ihr Heil in der Offensive und leisteten sich in der Defensive kleinere Nachlässigkeiten, Keylor Navas und Manuel Neuer waren aber stets zur Stelle. Im zweiten Durchgang wurde PSG dann passiver und überließ den Bayern den Ball, um auf Konterchancen zu lauern."

Sport1: "Der FC Bayern veredelt seine Saison mit dem Champions-League-Sieg. Kingsley Coman sorgt gegen Ex-Team PSG im Finale für die Entscheidung und das 2. Triple der Bayern-Geschichte."

Focus.de: "Hansi Flick holt in seinem ersten, nicht einmal vollständigen Trainer-Jahr beim FC Bayern München das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. Flick ist der Architekt eines Vereins, der ständigen Wandel als Erfolgsfaktor für sich entdeckt hat."

