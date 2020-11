Die ausgewechselten Stars scherzten schon Minuten vor dem Abpfiff auf der Bank, Trainer Lucien Favre lächelte zufrieden. Das Spiel war längst entschieden. Beim locker herausgespielten 3:0-Erfolg beim belgischen Meister FC Brügge glänzte wieder einmal Torjäger Erling Haaland mit zwei Treffern (18., 32.). Thorgan Hazard hatte für die Führung in einer furiosen ersten Halbzeit gesorgt (14.).

Nach dem Seitenwechsel passierte nicht mehr viel. "Vorne haben wir die Qualität, um Tore zu schießen. Das haben wir sehr früh gemacht, dadurch war das Spiel entschieden. Die zweite Halbzeit war nicht mehr so spektakulär", sagte Innenverteidiger Manuel Akanji bei "Sky".

Champions League Haaland unaufhaltsam: BVB nimmt Kurs aufs Achtelfinale VOR 5 STUNDEN

Es war deutlich zu spüren, wie die Stars der Borussia mit den Gedanken immer näher heranrückten an den kommenden Samstag. Dann nämlich steht das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern auf dem Programm. Die schwarz-gelbe Stimmung im Vorfeld könnte nicht besser sein.

Drei Dinge, die uns in Brügge sonst noch auffielen.

Mo Dahoud, Raphael Guerreiro und Axel Witsel von Borussia Dortmund Fotocredit: Getty Images

1.) Favres Intuition überrascht alle

Lucien Favre konnte sein seeliges Grinsen nicht verstecken. Um ehrlich zu sein, versuchte er es erst gar nicht.

So trat der Schweizer einige Minuten nach dem überzeugenden Erfolg seiner Mannschaft also vor die Mikrofone und nahm Stellung zu dem, was diese da soeben dargeboten hatte. Ein perfekte orchestriertes Fußballspiel der Dortmunder war das gewesen. Dirigent: Lucien Favre.

„Wir haben sehr gut angefangen und gezeigt, dass wir gewinnen wollten. Die erste Halbzeit war top. Das hohe Pressing hat mir gut gefallen", schwärmte der Trainer, wohl wissend, dass auch ihm ein nicht unbeträchtlicher Anteil zuzuschreiben war. So lobte er die gute Defensivarbeit. "Wir verteidigen als gesamte Mannschaft sehr gut", sagte der 62-Jährige.

Dieser Trend ist nicht erst seit Brügge offensichtlich.

Dortmund blieb wettbewerbsübergreifend in sechs der letzten sieben Spiele ohne Gegentor. Einzige Ausnahme war das 1:3 bei Lazio Rom zu Beginn der Gruppenphase. Brügge war das vierte Pflichtspiel in Folge ganz ohne Gegentreffer, was der BVB letztmals zu Beginn der Saison 2017/18 unter Peter Bosz geschafft hatte.

Dabei waren eigentlich alle Voraussetzungen gegeben, um diese Serie in Belgien enden zu lassen. Mit Mats Hummels fehlte der defensive Taktgeber, auch Emre Can war nicht dabei. Favre überraschte mit einer unerwarteten Personalie: Axel Witsel rückte auf die Hummels-Position, agierte mit Manuel Akanji im Zentrum der Viererkette.

"Mit dieser Taktik zu spielen war die richtige Intuition", lobte sich Favre selbst und grinste. "Axel hat mit Manuel sehr gut harmoniert. Ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung."

Das konnte er auch. 78 Prozent seiner Zweikämpfe gewann der Belgier. Sein Nebenmann kam auf einen Wert von 75. So brannte hinten - bis auf einige Halbchancen in der Anfangsphase - nichts an.

"Axel hat einen sehr guten Job gemacht. Ich musste ihm nicht helfen. Er wusste auch immer, wie er stehen muss", zeigte sich Akanji durchaus überrascht und wies darauf hin, wie wichtig es sei, "immer Spieler in der Hinterhand haben, die diese Position spielen können, weil wir ganz hinten in dieser Saison viele Ausfälle haben."

Insgesamt ist die defensive Stabilität fast unbemerkt zur Identität der Dortmunder Borussia geworden. Vorne hat man Qualität, hinten agierte man oft wackelig. Diese Schwachstelle wurde behoben.

"Wir verteidigen als Mannschaft sehr gut derzeit. Der Trainer liebt das. Er steht draußen und ruft ‚defensiv, defensiv, defensiv‘. Da muss jeder mitmachen. Das tut manchmal weh, aber es lohnt sich", sagt Thorgan Hazard. Seines Zeichens Offensvspieler.

2.) Ist das noch Brügge oder schon Bayern?

Natürlich muss an dieser Stelle nochmal über das bevorstehende Spiel gegen den deutschen Rekordmeister gesprochen werden. Zu präsent war es schließlich während der 90 Minuten und erst recht im Anschluss.

Schon als die BVB-Aufstellung rund eine Stunde vor der Partie veröffentlicht wurde, wurde klar, dass in Kürze eine wichtige Aufgabe anstehen würde. Jadon Sancho und Marco Reus nahmen auf der Bank Platz. Sie werden am Samstag in alter Frische gebraucht.

Als die Entscheidung längst gefallen war, lief Kapitän Reus noch 18 Minuten mit. Mehr musste er nicht tun. Sancho kam gar nicht erst rein.

"Jetzt müssen wir schnell regenerieren", forderte Akanji später. Der Schweizer sieht große Chancen, den Rekordmeister in die Schranken zu weisen und selbst die Tabellenführung zu übernehmen.

"Wir wissen, dass wir zuhause gegen Bayern gewinnen können. Das haben wir in der Vergangenheit schon oft bewiesen. Wir können immer zu Null spielen und unsere Tore schießen", so der Innenverteidiger, aus dem die ganze Selbstverständlichkeit sprach, die der BVB in Brügge auch auf dem Platz gezeigt hatte.

"Wir sind auch gut drauf und haben eine sehr gute Chance, Bayern am Samstag zu schlagen", stellte auch Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl fest und verriet gleich das Erfolgsrezept.

"Die tiefen Läufe hinter die Kette werden der Schlüssel sein, um ihnen weh zu tun. Das haben wir schon im Supercup gut gemacht. Wir müssen engagiert und mutig sein. Die Bayern werden Respekt haben, aber wir müssen es gut machen.“

Nur Favre wollte von alldem nichts wissen. "Wir genießen jetzt den Sieg und sind sehr zufrieden damit. Wir haben keine Gedanken an das nächste Spiel." Das darf nun wirklich bezweifelt werden.

3.) Unerreichter Haaland soll nicht gestoppt werden

14 Tore in seinen ersten elf Champions-League-Spielen hat Erling Haaland nun erzielt. Das ist nicht nur Rekord, sondern schlicht und ergreifend fast unglaublich.

"Erling ist eine Tormaschine", brachte es Hazard auf den Punkt. Bei seinem norwegischen Mitspieler musste er schon lange überlegen, um ein Haar in der Suppe zu finden. Leider, meinte der Belgier dann, habe der 20-Jährige "heute keinen Dreierpack erzielt. So konnte er den Ball nicht mitnehmen". Das ist wirklich schade ...

Es wird also auf allerhöchstem Niveau geklagt. Weil Haaland in der Frühphase seiner Karriere eben schon in allerhöchsten Sphären unterwegs ist.

Seitdem der Stürmer am 17. September 2019 zum ersten Mal in der Königsklasse auflief - damals für Salzburg in Genk - jubelte nur Europas Fußballer des Jahres Robert Lewandowski öfter. Der Pole traf 15 Mal ins gegnerische Netz und ist damit erfolgreichster Ballermann auf dem Kontinent.

Am Samstag können die beiden Rekordtorschützen die Frage, wer nun gerade der imposantere Stürmer ist, dann im direkten Duell klären. Ab 18:30 Uhr im Signal Iduna Park.

Kehl räumt dem "verrückten Kerl" Haaland dabei gute Chancen ein. "Sein Lauf geht weiter. Wir werden ihn nicht bremsen", so Kehl.

Das könnte Dich auch interessieren: Die Aktie Witsel verliert an Wert

Klopp genervt: "Manchmal ist die Welt ein schlechter Ort"

Bundesliga Sinkflug der Aktie Witsel: Speed- statt Rettungsboot VOR 12 STUNDEN