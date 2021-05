Am 29. Mai ist im Endspiel von Istanbul Manchester City der Gegner im Kampf um Europas Krone.

Die Chelsea Women mit den deutschen Nationalspielerinnen Melanie Leupolz und Ann-Katrin Berger hatten sich am Sonntag im Halbfinale gegen Bayern München durchgesetzt und spielen am 16. Mai in Göteborg zum ersten Mal um den Henkelpokal.