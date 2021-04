Publiziert 07/04/2021 Am 20:51 GMT | Update 07/04/2021 Am 21:10 GMT

Der FC Chelsea ging als Favorit in das Viertelfinal-Hinspiel, doch in den ersten 30 Minuten enttäuschte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel. Porto war offensiv die aktivere Mannschaft und hatte defensiv die Angriffsbemühungen der Blues komplett im Griff. In der 12. Minute hatte Portos Mateus Uribe den ersten gefährlichen Abschluss der Partie, sein Schuss von der Strafraumkante aus halbrechter Position rauschte knapp über die Latte.

Rund um die 22. Minute hatte Porto drei Ecken hintereinander, nach der dritten kam Zaidu Sanusi kurz vor dem Tor zum Abschluss, nachdem Édouard Mendy Probleme hatte, die Ecke von Otávio zu halten. Der Versuch ging aber über die Latte. In der 32. Minute ging Chelsea in Führung, was den Spielverlauf etwas auf den Kopf stellte. In dieser Szene ließ Porto die Blues zu lange um den Strafraum spielen, nach einem guten Pass von Jorginho ließ Mason Mount mit einer starken Drehung Sanusi stehen und schoss im Strafraum aus halbrechter Position ins lange Eck. Danach spielten die Gäste souveräner, aber weiterhin nicht sonderlich druckvoll.

Auch in der zweiten Halbzeit zeigte Chelsea spielerisch keine gute Leistung. Porto begann wieder mit einem hohen Pressing, doch in den zweiten 45 Minuten standen die Blues defensiv deutlich besser. In der 47. Minute hatte Timo Werner nach einer Mount-Flanke von der rechten Seite eine Kopfballchance, brachte den Ball aber nicht aufs Tor. In der 51. Minute setzte sich Moussa Marega im Strafraum durch, seinen Flachschuss hielt Chelsea-Keeper Mendy aber gut.

In der 60. Minute hatte Portos Torwart Agustín Marchesín mit einem Distanzschuss von Antonio Rüdiger Probleme. Kurz danach kam César Azpilicueta nach einem Freistoß recht frei zum Kopfball, bugsierte den Ball aber am Tor vorbei (63.). In der 72. Minute hätte Azpilicueta beinahe einen Elfmeter verursacht, sein Schubser gegen Marega im Strafraum wurde aber nicht geahndet.

Je länger die Partie dauerte, desto mehr ging Porto die Puste aus. In der 85. Minute versprang Jesús Corona der Ball - Ben Chilwell stibitzte das Spielgerät, spielte im Strafraum Torwart Marchesín aus und schob zum 2:0 ein. Damit hat Chelsea einen großen Schritt Richtung Halbfinale gemacht.

Das fiel auf: Havertz und Werner überzeugen nicht

Thomas Tuchel vertraute in der Startaufstellung allen drei deutschen Nationalspielern. Doch während Antonio Rüdiger eine gute Leistung zeigte, konnten Kai Havertz und Timo Werner nicht überzeugen. Beide Spieler sind noch nicht so richtig beim FC Chelsea angekommen, wurden auch in der Presse immer wieder kritisiert. Timo Werner erlebt zurzeit eine Torflaute und hatte auch gegen Porto nur eine Torchance. Den Kopfball in der 47. Minute hätte er zumindest aufs Tor bringen müssen. Kai Havertz blieb bis zu seiner Auswechslung in der 65. Minute unsichtbar.

Die Statistik: 8:1

Wie viel bemühter Porto in der ersten Halbzeit in der Offensive war, zeigt die Statistik der abgegebenen Schüsse. Achtmal schossen die Portugiesen Richtung Tor, nur ein einziges Mal Chelsea. Zwar gingen nur zwei Versuche der Gastgeber auch auf den Kasten, trotzdem unterstreicht die Zahl, dass sich Porto nicht wie erwartet nur auf die Defensive konzentrierte, sondern den Weg nach vorne suchte. Dabei hatte der FC Porto phasenweise eine gute Struktur im Spielaufbau und sorgte dafür, dass die Blues das eine oder andere Mal in Bedrängnis kamen. Letztendlich sorgte aber die brutale Effizienz der Londoner für die Halbzeitführung und das wichtige Auswärtstor. Mit dem einzigen Schuss des ersten Durchgangs erzielte Mason Mount nach einer individuell starken Leistung den Treffer zum 1:0. In der zweiten Halbzeit waren die Blues ähnlich effizient und erhöhten auf 2:0.

