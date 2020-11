Der FC Chelsea legte mit ganz viel Tempo los. Die Gäste rannten die Franzosen an, erzwangen Ballverluste – und hätten um ein Haar die frühe Führung erzielt. Nach einem Pass von der rechten Seite von Callum Hudson-Odoi kam Timo Werner fünf Meter vor dem komplett frei an den Ball. Doch weil das Spielgerät leicht aufsprang, schoss der 24-Jährige deutlich übers Tor. Doch Chelsea bleib danach am Drücker. Mason Mount eroberte tief in der eigenen Hälfte den Ball und bediente mit einem feinen Diagonalball über das ganze Feld Hudson-Odoi, der überlegt einschob (22.).

Danach hatten die Gäste nur noch eine Chance durch Ben Chilwell, die Rennes-Keeper Alfred Gomis aber entschärfte. Danach nahm Chelsea das Tempo aus dem Spiel und die Franzosen wurden besser. In der 32. Minute wurde Benjamin Bourigeaud im Strafraum bedient, sein abgeblockter Schuss landete bei James Léa Siliki, der übers Tor schoss. Danach hatte Serhou Guirassy zwei gute Tormöglichkeiten, doch in beiden Fällen klärten Thiago Silva und Edouard Mendy ohne Probleme. Kurz vor der Pause forderte Damien Da Silva Torhüter Mendy noch mit einem Kopfball nach einer Ecke.

Die zweite Halbzeit war kein spielerischer Leckerbissen. Chelsea verwaltete die Führung und betrieb läuferisch keinen großen Aufwand. Rennes war spielerisch lange zu limitiert, um Großchancen herausspielen zu können. Es dauerte bis zur 74. Minute, bis es wieder Torraumszenen zu sehen gab. Erst hielt der starke Chelsea-Keeper Mendy einen Schuss von Guirassy aus spitzem Winkel, nach der anschließende Ecke einen wuchtigen Kopfball von Gerzino Nyamsi.

Man merkte den Gästen an, dass sie diesen Pflichtsieg über die Zeit spielen wollten. Doch in der 85. Minute traf der Ex-Kölner Guirassy nach einer Ecke per Kopf und komplett unbedrängt ins lange Eck. In der Nachspielzeit gelang es Chelsea aber doch noch, die erneute Führung zu erzielen. Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel liefen drei Chelsea-Spieler auf das Tor von Rennes zu, Werner wurde links im Strafraum bedient und hätte schon das 2:1 erzielen müssen, doch Alfred Gomis hielt den schwach geschossenen Ball. Den Abpraller köpfte der eingewechselte Olivier Giroud zum Siegtreffer ins Tor (90.+1) und sicherte seinem Team damit den Einzug ins Achtelfinale.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Minimalistisches Chelsea

Die Belastung der europäischen Spitzenteams in den aufgrund der Corona-Pandemie zusammengestauchten Spielplänen wurde oft thematisiert. Den Engländern merkte man an: Gegen Rennes wollten sie nicht unnötig viele Körner lassen. Es schien der Plan zu sein, mit viel Tempo loszulegen, früh ein Tor zu erzielen, vielleicht ein weiteres nachzulegen und dann den Sieg zu verwalten. Doch mit dem Nachlegen klappte es nicht. Und so wurde es eine schwache Partie, in der die Gäste die drei Punkte beinahe aus der Hand gegeben hätten. Das beste Mittel gegen die hohe Spielbelastung ist aber ein breiter Kader mit viel Qualität. Der in der Schlussphase eingewechselte Giroud erzielte den Führungstreffer, zuvor brachte der ebenfalls eingewechselte Ziyech spielerische Qualität auf den Rasen. So ging der Plan, möglichst kraftsparend drei Punkte einzufahren, gerade so doch noch auf.

Die Statistik: 11

Elf Ecken hatte Stade Rennes im Spiel gegen Chelsea. Diese Zahl verdeutlicht, dass der klare Außenseiter gegen die favorisierten Londoner gut mithalten konnte. Zum Vergleich: Der Premier-League-Vertreter erspielte sich über 90 Minuten nur drei Eckbälle. In diesen Standardsituationen strahlte Rennen auch sehr häufig Gefahr aus. In der 74. Minute hätte Nyamsi beinahe den Ausgleich erzielt, sein Kopfball-Aufpraller wurde aber von Mendy entschärft, der Ausgleich durch Guirassy fiel ebenfalls nach einem Eckball. Die Londoner hatten mit diesen Standardsituationen häufig Probleme.

