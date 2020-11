Werner und Havertz waren vor der Saison gemeinsam aus der Bundesliga zu den Blues gewechselt und gehören in der Mannschaft von Teammanager Frank Lampard zu den Stammspielern. Werner fügte sich mit fünf Toren in zehn Pflichtspielen direkt stark ein. Auch Havertz erzielte bereits vier Treffer, drei davon allerdings im Ligapokal. In der Liga steht für das Toptalent bislang ein Tor zu Buche.