Viel war im Vorfeld der Partie darüber spekuliert worden, wie die Reds den schmerzhaften Ausfall von van Dijk auffangen würden. Der Niederländer hatte sich am vergangenen Wochenende im Merseyside-Derby gegen den FC Everton (2:2) schwer am Knie verletzt. Umso gespannter schaute die Fußball-Welt auf Liverpools Defensive, die bereits zu Beginn der Saison gehörig gewackelt hatte (13 Tore in der Liga nach fünf Spielen) - und zwar mit dem Niederländer. Wie sollte es also nur ohne ihn werden?