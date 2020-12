Jürgen Klopp wusste, bei wem er sich am Dienstagabend zu bedanken hatte und sprintete mit einem breiten Lächeln in Richtung Caoimhin Kelleher.

"Das war eine herausragende Leistung. Er hatte zwei oder drei richtig gute Paraden. Wir kennen das ja schon vom Training, aber heute war er exzellent", lobte Kapitän Jordan Henderson den jungen Keeper, der nicht nur sein Debüt in der Königsklasse feierte, sondern Liverpool mit seinen Paraden auch den Einzug ins Achtelfinale und sogar den Gruppensieg sicherte.

Auch Klopp stimmte im Anschluss an die Partie in die Lobeshymne ein: "Kelleher ist ein super Torhüter und er hat heute eine Top-Performance abgeliefert", meinte der deutsche Coach: "Ich bin sehr zufrieden, wie ruhig und gut er heute war."

Alles andere als ruhig waren dagegen Kellehers Aussagen nach dem Spiel, der sich nicht nur "unglaublich" über seinen Einsatz freute, sondern auch gleich mal eine Kampfansage losschickte: "Wir jungen Spieler sind nicht nur auf dem Feld, um einfach dabei zu sein", sagte der 22-Jährige im Interview mit "BT Sport" und sprach dabei wohl auch über zwei weitere Youngster, die den Abend an der Anfield Road genutzt hatten, um auf sich aufmerksam zu machen.

"Es war eine tolle Nacht", strahlte der Torschütze im Anschluss und staubte ebenfalls Lob vom Boss ab: "Curtis ist ein guter Junge und ein guter Spieler. Ich bin froh, ihn zu haben", sagte Klopp über den 19-Jährigen, der bereits zum achten Mal in dieser Saison in der Startelf stand: "Manchmal ergeben sich aufgrund der vielen Verletzungen Chancen – und er hat seine genutzt."

Mit dem Sieg ist Liverpool nach einer Niederlage vor einer Woche gegen Atalanta Bergamo und einem Unentschieden am vergangenen Samstag in Brighton zurück in der Erfolgsspur.