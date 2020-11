"Wir hatten gute Phasen und schlechte Phasen, auch in der zweiten Halbzeit. Am Ende haben wir aber noch mal eine ganze Schippe draufgelegt und dann letztlich auch verdient gewonnen," sagte Jérôme Boateng, dessen Tor zum 3:2 den Salzburger Widerstand gebrochen hatte.

Leroy Sané fügte bei "Sky" hinzu: "Wir haben uns schwerer getan, als das Ergebnis aussagt. Hätten wir aber das ein oder andere Tor eher gemacht, hätten wir noch früher Ruhe gehabt. So mussten wir bis zum Ende rennen."

Nach der Unruhe um Abwehrchef David Alaba hatte Bayern-Trainer Hansi Flick die passende Antwort seiner Profis gefordert: Die lieferte der deutsche Rekordmeister, der zuletzt vor 20 Monaten in der Königsklasse nicht gewonnen hatte (1:3 gegen Liverpool) beim 6:2 (2:1)-Auswärtserfolg am Ende eindrucksvoll.

Angesprochen auf den Vertragspoker um Mannschaftskollege Alaba entgegnete Thomas Müller am "Sky"-Mikrofon mit einem Augenzwinkern: "Wir bei Bayern wollen ja auch, dass sich was rührt. Ich hab' das früher auch gerne gelesen, wenn es wieder hieß 'FC Hollywood' und so."

Die weiteren Stimmen bei "Sky":

Jérôme Boateng(FC Bayern) über ...

... das Spiel: "Es war das erwartet schwere Spiel. Salzburg hat sehr gut gespielt. Wir hatten gute Phasen, aber auch schlechte Phasen, gerade in der zweiten Halbzeit. Am Ende haben wir aber gezeigt, dass wir unbedingt gewinnen wollten. Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen."

... die fulminante Schlussphase: "Das zeichnet uns aus: Wir geben nie auf, wollen immer gewinnen. Wir haben am Ende nochmal eine Schippe draufgelegt. Wir wussten, dass die Salzburger ein sehr intensives Spiel spielen, mit hohem Pressing, viel Laufen und am Ende ein bisschen müde werden. Das haben wir ausgenutzt."

Leroy Sané (FC Bayern) über ...

... das Spiel: "6:2 klingt nach einem einfachen Spiel. Aber wir haben uns schon ein bisschen schwergetan. Salzburg hat eine gute Truppe. Hinten raus haben wir das sehr gut gemacht. Wir haben nicht aufgehört, sondern weiter Druck gemacht. Wir haben einige gute Torchancen zugelassen. Hätten wir aber das ein oder andere Tor eher gemacht, hätten wir noch früher Ruhe gehabt. So mussten wir bis zum Ende rennen."

Thomas Müller (FC Bayern) über ...

... das Spiel: "Heute wären Fans hier im Stadion auf ihre Kosten gekommen. Das Spiel hat mich nicht wirklich überrascht – Salzburg spielt sehr intensiv, sehr risikoreich, vielleicht sogar ein bisschen ähnlich wie wir. Deswegen war es klar, dass es ein Schlagabtausch werden könnte."

... den Gegner: "Salzburg war mutig und wurde teilweise auch dafür belohnt, hat aber auch in der Defensive einige Lücken offenbart. Wir hätten schon auf 3:1 stellen können, dann kriegen wir eins und es wurde tatsächlich nochmal spannend. Allerdings hatten wir in der Schlussoffensive, wenn du so wechseln kannst, den Trumpf auf unserer Seite. Wir haben 6:2 gewonnen - wir waren schon ganz okay."

... den Vertragspoker um David Alaba: "Wir bei Bayern wollen ja auch, dass sich was rührt. Und es ist ja auch schön, wenn es ein bisschen knistert. Ich hab' das früher auch gerne gelesen, wenn es wieder hieß 'FC Hollywood' und so. Da waren wir live dabei!"

Hansi Flick (Trainer FC Bayern) über ...

... das Spiel: "6:2 hört sich klar an, aber so war's nicht. Sie haben uns das ein oder andere Mal kalt erwischt. Trotzdem haben wir zum Schluss unsere Stärke gezeigt. Für neutrale Zuschauer war das sicher ein Top-Spiel, für uns Trainer aber nicht ganz so top. Aber damit muss man leben. Ich bin mit der Mentalität meiner Mannschaft sehr zufrieden. Wir haben uns dagegengestemmt. Wir sind nach dem 2:2 zurückgekommen und haben das Spiel klar entschieden."

Jesse Marsch (Trainer FC Salzburg) über ...

... das Spiel: "Das war 75 Minuten A+, wie wir in Amerika sagen, und danach ein F. 2:6 gibt das Spiel nicht gut wieder. Wir haben die ersten 75 Minuten gegen die beste Mannschaft der Welt sehr gut gespielt. Dann bekommen wir noch vier Gegentore. Das ist Wahnsinn."

... einen verpassten Punktgewinn: "Es ist wirklich schade. Das 2:3 nach einer Ecke war der Knackpunkt. Aber wir haben gegen eine Top-Mannschaft sehr gut gespielt. Gegen Atlético und Bayern hätten wir Unentschieden spielen können und gegen Lok gewinnen müssen. Aber so haben wir nur einen Punkt."

