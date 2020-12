Mit Cristiano Ronaldo und Co. hatte sie beim 3:0 von Juventus Turin gegen Dynamo Kiew keinerlei Probleme - die Lobeshymnen folgten fast zwangsläufig. "Wurde auch Zeit", twitterte Nationalspieler Ilkay Gündogan: "Große Leistung und Inspiration für andere. Hoffentlich wird dies sehr bald regelmäßig geschehen." Auch Juve-Fußballchef Fabio Paratici schwärmte davon, dass eine weitere Hürde "großartig" genommen wurde.

Frapparts Einsatz war nach ihren Auftritten in der Nations und der Europa League ein weiterer internationaler Meilenstein für Schiedsrichterinnen. Selbst die langjährige deutsche Vorzeigeschiedsrichterin Bibiana Steinhaus stellt sie damit in den Schatten. "Wir haben Türen aufgestoßen. Nun können die nächsten durch diese Türen gehen", sagte Steinhaus, die selbst international im Männerfußball nie zum Einsatz kam.

Und dazu gehöre Frappart zweifelsohne. "Coolness, Gelassenheit und überragende Fitness" seien ihre herausragenden Fähigkeiten, so Steinhaus. Das bewies Frappart am Mittwoch, Respekt vor der Größe des Moments war ihr in keinem Augenblick anzumerken.