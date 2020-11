Dabei ist die Ausgangslage in der schwierigen Gruppe B vor dem Heimspiel gegen Schachtjor Donezk am Mittwoch (18.55 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de ) ungeahnt gut.

Doch so weit will Rose nicht denken.

"Wir müssen gewinnen und nicht an Dinge denken, die uns ablenken. Spielen wir doch erst einmal das Spiel. Danach können wir über die Konstellation reden", sagte Rose am Dienstag. Gleichzeitig war der Gladbach-Trainer damit beschäftigt, nach dem furiosen 6:0 im Hinspiel vor zu viel Übermut zu warnen. "Schachtjor wird völlig anders auftreten und versuchen, das Ganze wieder zu drehen", sagt Rose.

Auch Weltmeister Christoph Kramer meinte angesichts der Hinrunde ohne Niederlage, dass die Borussia von nun an nicht mehr unterschätzt werde. "Es sollte keiner meinen, dass das ein Spaziergang wird. Wir werden hier im Borussia-Park ein ganz anderes Donezk erleben als beim 6:0 in Kiew", sagte Kramer der "Rheinischen Post". Doch auch er rechnet bereits und glaubt: "Wir brauchen noch vier Punkte, um in Europa zu überwintern."

Zum Problem könnte jedoch die "Führungsschwäche" der letzten Wochen werden, als Gladbach mehrfach einen Vorsprung verspielte. Auch international ist das Problem ein bekanntes: In allen sieben Königsklassen-Heimspielen seit 2015 ging die Borussia 1:0 in Führung, egal ob der Gegner FC Barcelona, Real Madrid oder Manchester City hieß. Gewonnen hat Gladbach nur ein einziges Mal.

Erst am Samstag ereilte die Borussia dieses Schicksal auch gegen den FC Augsburg. Die Mannschaft habe das Problem mit dem Trainerteam analysiert, sagte Lars Stindl am Dienstag. "Die Dinge sind abgehakt. Das spielt in den Köpfen keine Rolle", so der Gladbach-Kapitän. Beim 2:2 gegen Real hatte die Borussia sogar eine 2:0-Führung verschenkt.