Fußball

Gladbach - Inter: Rose schießt nach Pleite gegen Schiedsrichter

Borussia Mönchengladbach unterliegt Inter Mailand am 5. Spieltag der Champions League in einer hitzigen Partie 2:3 (1:1) und verpasst damit den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale. Trainer Marco Rose war mit einigen Entscheidungen des niederländischen Schiedsrichter Danny Makkelie nicht einverstanden.

00:01:13, 8 angesehen, vor einer Stunde