Eine genaue Diagnose steht noch aus. Klopp erklärte: "Wir wissen noch nicht, was genau passiert ist. Bei solchen Muskelverletzungen erhalten wir das Ergebnis am nächsten Vormittag." Er fügte an: "Wir werden die Untersuchungen abwarten müssen und dann schauen, aber es sieht auf jeden Fall nicht gut aus."