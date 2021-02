So spielt der FC Bayern (4-2-3-1): Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Musiala, Coman - Lewandowski

GESTERN AM 17:54

So spielt Lazio Rom (3-5-2): Reina - Patric, Musacchio, Acerbi - Marusic, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Leiva, Lazzari - Correa, Immobile

Der FC Bayern muss auf Thomas Müller, Benjamin Pavard (beide Covid-19), Serge Gnabry (Muskelfaserriss), Corentin Tolisso (Muskelsehnenabriss), Douglas Costa (Haarriss im Fuß), Tanguy Kouassi (Muskelbündelriss) und Alexander Nübel (Syndesmosebandriss) verzichten. Deshalb sitzen auch nur sechs Münchner in Rom auf der Bank - sechs mögliche weitere Bankplätze bleiben frei.

Beide Mannschaften standen sich noch nie zuvor im Europapokal gegenüber. Lazio hatte in der Vorrunde der Champions League unter anderem Borussia Dortmund zuhause 3:1 geschlagen (Rückspiel 1:1).

Der FC Bayern ist in der Champions League seit dem 13. März 2019 unbesiegt (16 Siege, ein Remis). Auswärts verloren die Münchner in der Königsklasse zuletzt am 27. September 2017 (0:3 bei Paris Saint-Germain).