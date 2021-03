Publiziert 19/03/2021 Am 10:38 GMT | Update 19/03/2021 Am 10:52 GMT

In Nyon wird heute, am 19. März, das Viertelfinale in der Champions League ausgelost. Um 12:00 Uhr geht es los.

Noch acht Mannschaften befinden sich im Rennen. Es gibt keine gesetzten Teams mehr. Jeder kann auf jeden treffen.

Mit Titelverteidiger FC Bayern München und Borussia Dortmund sind auch noch zwei deutsche Teams im Lostopf. Mögliche Gegner sind der Real Madrid, Manchester City, der FC Liverpool, Paris Saint-Germain, der FC Chelsea und der FC Porto.

Premier League Tuchel weckt das Wunderkind: Jetzt lernt England Havertz kennen VOR 12 STUNDEN

Hier gibt es alle Informationen zur Viertelfinal-Auslosung in Europas Königsklasse.

11:50 Uhr - Der Weg ins Viertelfinale

Wie genau haben der FC Bayern München und Borussia Dortmund gleich noch einmal den Sprung in das Viertelfinale geschafft? Auf unserer Ergebnisseite könnt Ihr alle Resultate noch einmal nachlesen.

11:40 Uhr - Die Auslosung auf einen Blick

Schon jetzt sei darauf hingewiesen, dass wir alle Viertelfinalspiele mit Beginn der Auslosung oben im Ticker zusammenfassen werden. Dort könnt Ihr auf einen Blick sehen, wer es mit wem zu tun bekommt.

11:35 Uhr - FC Bayern München: Dreiklassengesellschaft?

Der FC Bayern München hat nach ungewohnten Nachlässigkeiten wieder zurück zu alter Souveränität gefunden. In der Champions League warf der deutsche Rekordmeister Lazio Rom in der Addition mit 6:2 hochkant aus dem Wettbewerb, in der Liga ist der Vorsprung auf Leipzig auf vier Punkte angewachsen. Läuft, eigentlich. Wären da nicht diese Dissonanzen zwischen Hans-Dieter Flilck und Hasan Salihamidzic.

11:30 Uhr - Die Teams

Noch acht Mannschaften haben die Chance auf den Champions-League-Sieg. Neben den beiden deutschen Klubs befinden sich noch Real Madrid, Manchester City, der FC Liverpool, Paris Saint-Germain, der FC Chelsea und der FC Porto im Rennen. Gesetzte Mannschaften gibt es keine mehr. Jeder kann auf jeden treffen.

9:15 Uhr - Herzlich willkommen!

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker zur Viertelfinal-Auslosung in der Champions League. Ab 12:00 Uhr begleiten wir für Euch die Auslosung in Nyon im Liveticker. Hier erfahrt Ihr, auf wen der FC Bayern und der BVB als nächstes treffen.

Das könnte Dich auch interessieren: Tuchel weckt das Wunderkind: Jetzt lernt England Havertz kennen

Flick "erleichtert" nach Aussprache mit Salihamidzic

Bundesliga Trotz Nominierung für Three Lions: Schlechte Nachrichten für Bellingham VOR 18 STUNDEN