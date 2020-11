Mit beeindruckenden Reflexen und starkem Stellungsspiel hatte ter Stegen den wankenden Riesen Barcelona beim 2:1 (1:0) gegen Dynamo Kiew fast im Alleingang vor einem weiteren Rückschlag bewahrt. Ob Hände, Ellbogen oder Füße: Mit allen Mitteln machte der 28-Jährige in seinem ersten Einsatz seit der Schmach gegen Bayern München (2:8) die teils eklatanten Schwächen in Barcas Defensive wett.

Ter Stegen, der sich am 18. August einem Eingriff an der Patellasehne im rechten Knie unterzogen hatte, war schmerzlich vermisst worden. In der Liga ist der ruhmreiche FC Barcelona nach sechs Spieltagen nur Zwölfter. In der Königsklasse ist die Bilanz zwar makellos, die Machtkämpfe zwischen Lionel Messi und der Vereinsspitze und die mehr als angespannte finanzielle Lage sorgten zuletzt aber für viel Unruhe.