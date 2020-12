Die rassistische Äußerung des vierten Offiziellen Sebastian Coltescu im Spiel zwischen PSG und Basaksehir Istanbul sorgte bereits für viel Aufsehen. Nun veröffentlichte der rumänische Journalist Emanuel Roşu auf "Twitter" eine Aufnahme, in welcher zu hören ist, wie eine Person, die nicht genau zugeordnet werden kann, sagt: "In meinem Land sind Rumänen Zigeuner. Aber ich kann auch nicht Zigeuner sagen."

Romani Rose, Zentralratsvorsitzender der Deutschen Sinti und Roma, verurteilte beide Vorfälle des Champions-League-Spiels und forderte in einem Brief an den UEFA-Präsidenten Aleksander Čeferin eine "deutliche Reaktion des Verbands auf beide rassistischen und absolut inakzeptablen Aussagen".