Fast auf den Tag genau drei Monate ist es gerade einmal her, als Thomas Tuchel mit Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern um Europas Krone kämpfte.

Und obwohl der französische Serienmeister in Lissabon den lang ersehnten Champions-League-Titel knapp verpasste (0:1), schien zumindest kurzzeitig etwas Ruhe in der permanenten Trainerdiskussion eingekehrt zu sein.

Am Dienstagabend, exakt 93 Tage nach der Finalniederlage im Estádio da Luz, steht für den ehemaligen Trainer von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig ( 21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de ) erneut einiges auf dem Spiel.

Dieses Mal geht es jedoch nicht um die Krönung, sondern das blanke Überleben in der Königsklasse und damit auch einmal mehr um Tuchels Zukunft in Paris. "Das ist ein Finale für uns", erklärte der 47-Jährige ohne Umschweife auf der Pressekonferenz am Montag und traf damit den Nagel auf den Kopf.