Am letzten Spieltag der Gruppenphase war es bei der Partie zwischen Paris Saint-Germain und Basaksehir Istanbul in der Anfangsphase zu einem Rassismus-Eklats gekommen. Der vierte Offizielle Sebastian Coltescu soll den dunkelhäutigen Basaksehir-Co-Trainer Pierre Webó rassistisch beleidigt haben.

Nach minutenlangen Diskusionen am Spielfeldrand verließen schließlich beide Teams gemeinsam den Rasen und kehrten nicht mehr zurück. Das Spiel wurde daraufhin am Mittwoch (18:55 Uhr) verlegt und wird dann mit einem neuen Schiedsrichtergespann weitergespielt .

In der französischen und europaweiten Presse wurde das Verhalten der Spieler gelobt:

Le Parisien: "'No to racism'. 'Nein zu Rassismus'. Eine klare Botschaft, die die UEFA vor einigen Jahren auswählte, wurde am Dienstagabend gemeinsam von Basaksehir, PSG und Presnel Kimpembe über die sozialen Medien verbreitet. Die Solidarität der beiden Klubs wurde sowohl im Internet als auch auf den Fernsehkameras für die ganze Welt sichtbar."