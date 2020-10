Julian Nagelsmann strich dem kleinen Angeliño mit beiden Händen liebevoll über die Glatze und grinste etwas schelmisch. Der Trainer von RB Leipzig bedankte sich nach dem 2:0 (2:0) gegen Istanbul Basaksehir auf besondere Art beim Doppelpack-Schützen. Der Spanier hatte Leipzig in der Hammergruppe H nicht nur den wichtigen Auftaktsieg in der Champions League gesichert, er zeigte auch ungeahnte Stürmerqualitäten.

"Er verkörpert einen Spieler, den ich liebe, weil er in der Lage ist, mehrere Positionen zu spielen", sagte Nagelsmann über den Wirbelwind. Der Leihspieler von Manchester City war zuletzt schon in der Bundesliga mit zwei Kopfballtoren bei einer Körpergröße von nur 1,71 m aufgefallen. Ihn zeichne eine besondere Mentalität aus, sagte Nagelsmann: "Das ist ein Spieler, der immer gewinnen will, wie so ein Spielkind."

Champions League Entscheidung gefallen: Bayern gegen Atlético kann stattfinden VOR EINER STUNDE

Angeliño selbst profitierte davon, dass er weiter vorne spielte. "Daran haben wir viel gearbeitet. Der Coach ändert oft die Taktik, das klappt gut", sagte der Linksfuß. Beim 1:0 legte er sich den Ball selbst mit der Hacke vor, schloss aus der Drehung ab. "Das geht Richtung Weltklasse", schwärmte Nagelsmann.

Basaksehir Istanbul nicht auf offensiven Angeliño eingestellt

Basaksehir, der Lieblingsklub des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, hatte die Abschlussstärke von Angeliño überhaupt nicht auf dem Schirm. Für den Nebenmann Yussuf Poulsen gilt Angeliño zwar noch nicht als Mittelstürmer, "aber als Außenstürmer schon", sagte der Däne. Angeblich soll für den flexiblen und weitgereisten Profi, der seit 2015 bei sieben Klubs meist auf Leihbasis spielte, bei RB eine Kaufverpflichtung nach zwölf Einsätzen greifen. "Es gibt die Möglichkeit, dass er länger bei uns bleibt", deutete Sportdirektor Markus Krösche an.

In der zweiten Halbzeit durfte Angeliño vorne nicht mehr so stark wirbeln. Die Türken wurden vor 999 Zuschauern stärker, Leipzig baute ab. "Es wurde ein bisschen zäh", räumte Nagelsmann ein. Aber es sei wichtig, dass seine Spieler lernen, auch solche Spiele zu gewinnen. "Wir hätten auch nicht mehr Punkte gekriegt, wenn wir schön gespielt hätten", meinte der Coach.

Nagelsmann fordert Steigerung gegen Manchester United

Für den nächsten Auftritt in einer Woche bei Manchester United forderte Nagelsmann dann aber auch eine Steigerung. "Der Gegner ist wahrscheinlich schon noch etwas stärker", warnte der Coach vor dem Auftritt in Old Trafford. ManUnited gewann etwas überraschend 2:1 bei Paris St. Germain, erster Tabellenführer der Gruppe H ist aber Leipzig.

Auch Abwehrspieler Willi Orban warnte vor den Gefahren in Manchester. "Wir brauchen mehr Frische, mehr Ballsicherheit, mehr Effektivität nach vorne", betonte der ehemalige Kapitän. Neben Orban kam Ibrahima Konaté nach langer Verletzungspause zu seinem Comeback und ist nach dem Ausfall von Nationalspieler Lukas Klostermann (Knie-OP) in der Defensive eine dringend benötigte Alternative.

Zuvor aber müssen die Sachsen noch am Samstag in der Bundesliga ran und wollen im Heimspiel gegen Hertha BSC (15.30 Uhr/Sky) ihre Tabellenführung verteidigen. Doch Nagelsmann war zuversichtlich, dass sein Team die hohe Belastung meistern wird: "Wenn wir gut regenerieren, am Wochenende gegen Hertha ein sehr gutes Spiel machen, werden wir auch gegen Manchester ein besseres Spiel zeigen."

EXTRA TIME - Der Eurosport-Podcast: Der große Champions-League-Check

Das könnte Dich auch interessieren: Davies' erste Durststrecke: Der Roadrunner läuft nicht mehr

(SID)

Flick erklärt Davies' Formtief: "Bekommt all unsere Unterstützung"

Champions League Drei Dinge, die auffielen: Meunier nur ein Schatten von Hakimi VOR 6 STUNDEN