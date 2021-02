Jürgen Klopp machte sich für eine Ausnahme von der knallharten Einreisesperre stark, als in Leipzig schon über einen Plan B wie Budapest spekuliert wurde. "Ja, es gibt eine neue Art des Virus, aber wir sind in einer Blase und könnten in Leipzig spielen, ohne das Virus zu verbreiten", sagte Klopp am Freitag. Sein Werben wird kaum etwas daran ändern, dass sein FC Liverpool nicht für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zu RB Leipzig reisen darf. Eine Alternative muss her.