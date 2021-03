Jürgen Klopp und der FC Liverpool als leichte Beute? Nein, Julian Nagelsmann wollte den schwer angezählten Meister aus England vor der großen Aufholjagd keinesfalls unterschätzen.

"Es ist für uns eigentlich scheißegal, ob Everton, Fulham oder wer auch immer da gewonnen hat. Das hat auf das Spiel keinen Einfluss", beteuerte der Trainer von RB Leipzig vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (21:00 Uhr im Liveticker).

0:2 war RB im ersten Duell im Februar, das wie das Rückspiel coronabedingt in Budapest stattfand, unterlegen. Da kümmerte es Nagelsmann kaum, dass die Reds in der Premier League mit zuletzt sechs Heimpleiten die Qualifikation für die Königsklasse zu verspielen drohen.

"Wir thematisieren das nicht, denn wir haben das Hinspiel verloren", sagte der Leipzig-Coach: "Daher sind wir aktuell der Verlierer des Duells. Es geht darum, am Ende vielleicht der Gewinner zu sein."

Erst am vergangenen Sonntag hatten Liverpool und Welttrainer Klopp zu Hause an der Anfield Road 0:1 gegen den Abstiegskandidaten FC Fulham verloren. Klopp wirkte danach niedergeschlagen und versuchte, den Fokus auf die letzte Titelchance in der Königsklasse zu lenken.