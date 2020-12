In der Anfangsphase bekam Manchester United Leipzigs Angelino überhaupt nicht in den Griff. Schon in der 2. Spielminute wurde der Spanier auf der linken Seite mit einem Diagonalball von Marcel Sabitzer bedient, war komplett frei und schoss den Ball per Direktabnahme wuchtig ins rechte untere Eck. Doch damit gaben sich die Sachsen nicht zufrieden. In der 7. Minute bediente Dani Olmo Angelino ebenfalls mit einem Diagonalball, den anschließenden Schuss konnte David de Gea halten. Kurz danach hatte United die einzige Torchance der ersten Halbzeit. Greenwood dribbelte nach einem Leipziger Ballverlust im Spielaufbau Richtung Tor, legte den Ball an Willi Orban vorbei – seinen Schuss hielt Péter Gulácsi ohne Probleme.

Ansonsten spielte nur Leipzig. In der 13. Minute bauten die Gastgeber die Führung aus. Angelino durfte von der linken Seite ungehindert flanken, am langen Pfosten rauschte Amadou Haidara heran und erhöhte für Leipzig. Die Gastgeber spielten auch danach weiter munter nach vorne, Manchester kam überhaupt nicht ins Spiel. In der 17. Minute bediente Angelino Emil Forsberg, der zentral im Strafraum komplett frei war, den Ball annahm und knapp am Tor vorbeischoss. In der 29. Minute schoss Orban einen Pfostenabpraller ins leere Tor – der VAR erkannte aber die Abseitsposition des Innenverteidigers. Danach war weniger Tempo im Spiel. Leipzig verdichtete das Zentrum gut und ließ keine Chance zu.

In der zweiten Halbzeit war Manchester United die spielbestimmende Mannschaft, die Gäste hatten sehr viele Standards in Form von Eckbällen und Freistößen aus dem Halbfeld. Die ganz großen Chancen konnten sich die Briten aber lange nicht herausspielen. Bruno Fernandes schoss einen gut getretenen Freistoß an die Latte (68.), auf der Gegenseite erwischte RB in der 69. Spielminute dann kalt. Eine von Christopher Nkunku ungewollt abgefälschte Flanke Angelinos drückte Justin Kluivert über die Linie.

Damit schien das Spiel entschieden, doch United bekam einen Elfmeter zugesprochen, was eine harte Entscheidung war. Fernandes verwandelte in der 80. Minute diesen Strafstoß ganz sicher. Dadurch wurde das Spiel wieder spannend, nach einer Ecke köpfte Paul Pogba zum Anschlusstreffer (82). In der Nachspielzeit hätte Nordi Mukiele eine Flanke von Pogba beinahe ins eigene Tor abgefälscht, Gulácsi hielt den Sieg und das Weiterkommen aber fest.

Die Stimmen:

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): „Die Schlussphase war sehr intensiv, wir haben ein gutes Spiel gemacht über weite Strecken. Ab der 25. Minute waren wir mit Ball aber zu wenig aktiv. Wir dürfen den Elfmeter nicht kriegen, das können wir besser verteidigen. Die Jungs haben gefightet, sie sind Maschinen, wie ich es vor dem Spiel gesagt habe. Wir haben gewusst, dass Manchester Probleme mit Spielverlagerungen in die ballfernen Räume hat. Flache Flanken hinter die Kette mögen sie nicht so gerne, das haben wir bei den Toren gut gemacht."

Angelino (RB Leipzig): „Es fühlt sich so gut an, vor allem gegen so einen Gegner. Wir haben uns das Leben am Ende wieder schwergemacht, aber wir sind stark geblieben. Gulácsi hat am Ende noch eine gute Parade gezeigt. Der Führungstreffer war einstudiert, bei meinem Schuss habe ich den Ball sehr gut getroffen.“

Das fiel auf: Angelino symbolisiert das Leipziger Spiel perfekt

Was für eine dynamische Anfangsphase des spanischen Linksverteidigers. In den ersten Minuten ließ Manchester United Angelino viel Platz, der zuständige Rechtsverteidiger Aaron Wan-Bissaka war immer viel zu weit entfernt. Angelino erzielte den Führungstreffer, er hatte eine gute Chance auf seinen zweiten Treffer kurz danach. In der 13. Minute bereitete der Spanier das zweite Tor von RB durch Haidara vor und hätte in der 17. Minute auch den dritten Treffer durch eine Flanke vorbereitet, wenn Forsberg seine Riesenchance genutzt hätte. Damit spiegelte er perfekt die stürmische Anfangsphase der Leipziger wider. Doch danach tauchte Angelino ab, auch das symbolisiert das Leipziger Spiel gut, denn vor allem in der zweiten Halbzeit war Manchester die spielbestimmende Mannschaft. Am dritten Tor war Angelino wieder beteiligt, sein Pass fiel eher zufällig zum Torschützen Justin Kluivert.

Die Statistik: 9

Es war eine intensive Partie, weil es für beide Mannschaften um sehr viel ging, aber auf keinen Fall ein unfaires Spiel. Trotzdem schaffte es der Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz, neun Gelbe Karten zu verteilen. Fünf davon fielen auf Spieler der Gäste, vier verteilte er an die Leipziger. Uniteds Mittelfeldspieler Bruno Fernandes sah in den ersten Minuten der Partie wegen Meckerns eine Verwarnung, damit legte sich der Unparteiische auf eine Linie fest, die er durchhalten musste, die das Spiel aber nicht wirklich positiv beeinflusste. Die ganz große Überraschung war diese Art von Spielmanagement nicht, Lahoz gilt als Schiedsrichter, der gestenreich Spieler zur Raison bringen will. Die Elfmeterentscheidung vor dem Strafstoß, den Fernandes verwandelte, war wohl eine Fehlentscheidung.

