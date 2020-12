Also erhöhte Nagelsmann vor dem Alles-oder-Nichts-Spiel gegen Manchester United selbstbewusst den Druck auf die Gegenseite. "Ich weiß nicht, für wen die Gruppenkonstellation psychologisch schlechter ist", sagte Nagelsmann mit Blick auf das Duell mit Englands Rekordmeister am Dienstag (ab 21:00 Uhr im Liveticker): "Manchester war lange Erster, jetzt können sie mit einem Spiel ausscheiden. Wir haben uns zurückgekämpft und können es aus eigener Kraft schaffen."

Die Zuversicht ist groß. In der Königsklasse hatte Leipzig zuletzt überzeugt und Comeback-Qualitäten gezeigt, die überzeugende Leistung in München gab zusätzlichen Rückenwind für das wegweisende Duell.

Denn auf dem Papier hat RB die schlechteste Ausgangslage in der ausgeglichenen Gruppe H. Spitzenreiter Paris Saint-Germain, ManUnited und Leipzig liegen mit neun Punkten gleichauf. Der Bundesligist hat als Dritter jedoch die schwächste Tordifferenz, was nicht zuletzt an United liegt.

Im Hinspiel in Old Trafford Ende Oktober hatte RB die höchste Niederlage der Klubgeschichte kassiert - das 0:5 war vor allem einem unerklärlichen Einbruch in der Schlussviertelstunde geschuldet. Am Dienstag muss die Revanche gelingen. Nur ein Sieg garantiert den Einzug ins Achtelfinale.