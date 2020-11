Am dritten Gruppenspieltag der Champions League reist der FC Bayern München zu RB Salzburg. Das Spiel beginnt am Dienstag, 3. November, um 21:00 Uhr .

Für den FC Bayern verläuft die Saison in der Königsklasse bisher nach Maß. Die Mannschaft von Hansi Flick hat sowohl gegen Atlético Madrid als auch Lokomotive Moskau gewonnen.

Das Spiel zwischen dem FC Salzburg und dem Triple-Gewinner aus München wird am Dienstag, 3. November live im TV bei Sky Sport 2 übertragen.

Die Konferenz mit allen Matches am Dienstag, darunter auch Salzburg gegen Bayern, ist bei Sky Sport 1 zu sehen.

Der FC Bayern hat das Vertragsangebot an David Alaba zurückgezogen, nachdem ein zuvor gesetztes Ultimatum des Rekordmeisters verstrichen war. Der Spieler zeigte sich davon überrascht. Auch Trainer Hansi Flick reagierte unzufrieden mit den neusten Entwicklungen. Wie geht es nun weiter im Poker zwischen Verein, Berater Pini Zahavi und David Alaba? Die wichtigsten Fragen.

Hans-Dieter Flick hat sich zu den neusten Entwicklungen im Vertragspoker von David Alaba mit dem FC Bayern München geäußert. "Ganz ehrlich, ich bin alles andere als glücklich darüber, dass wir uns mit diesem Thema, in einer Woche mit zwei schweren Spielen in Salzburg und Dortmund, beschäftigen müssen", sagte der Trainer des Triple-Siegers auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Salzburg.