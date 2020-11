In Madrid brachte Karim Benzema (25.) Real in Führung, Routinier Ramos erhöhte wenig später mit seinem 100. Tor für die Königlichen (33.). Lautaro Martinez (35.) und Ivan Perisic (68.) glichen für die Italiener zwar aus, doch Rodrygo (80.) ließ Real aufatmen.

Fast schon durch ist Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool. Das deutliche 5:0 (2:0) bei Atalanta Bergamo war Sieg Nummer drei. Die Reds ließen in Bergamo nichts anbrennen, Diogo Jota (16./33./54.) gelang sogar ein Dreierpack. Zudem trafen Mohamed Salah (47.) und Sadio Mane (46.) für die überlegenen Reds. Salah ist mit 21 Toren nun gleichauf mit Steven Gerrard erfolgreichster Schütze der Liverpooler Champions-League-Geschichte.

Einen Achtungserfolg verbuchte derweil Ajax Amsterdam. Die Niederländer waren nach mehreren Coronafällen in der Mannschaft mit nur 17 Spielern zum Spiel beim dänischen Meister FC Midtjylland geflogen, gewannen dort aber 2:1 (2:1).

In der Gruppe von Bayern München hielt sich Atletico Madrid derweil Lokomotive Moskau vom Leib. Der spanische Spitzenklub erreichte in Moskau ein 1:1 (1:1) und erkämpfte damit seinen vierten Punkt in der Gruppe A, Lok steht bei zwei Punkten. Beide haben gegen die Bayern bereits verloren.